Moro contradiz governo paraguaio e nega que visitará Ronaldinho na prisão

247 - O ministério da Justiça, comandado por Sérgio Moro, negou, por meio da assessoria de imprensa, as informações do governo paraguaio de que o ex-juiz visitaria o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho na prisão, durante visita do magistrado ao país vizinho, programada para os dias 26 e 27 deste mês. O ex-atleta está detido no Paraguai por suspeita de usar documentos falsos.

“O roteiro da viagem está fechado. Em nenhum momento houve a previsão da visita”, garante Christianne Salles, assessora de Moro, ao blog do jornalista Cosme Rímoli.

Na viagem, estão previstas um encontro com a Ministra da Justiça do Paraguai, Cecilia Pérez, e uma palestra sobre segurança e cooperação penitenciária.

A assessoria de Moro também negou que o ministro tenha pedido ao governo paraguaio a libertação de Ronaldinho, que é embaixador do Turismo do governo Jair Bolsonaro.

“Em nenhum momento, houve interferência na apuração promovida pelo Estado paraguaio. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública preza pela soberania dos Estados e pela independência dos órgãos judiciários”, diz nota emitida pelo Ministério.