Moro deve apresentar nova mensagem que comprova tentativa de interferência na PF

Conversa do ex-ministro Sérgio Moro com o Ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, teria acontecido há cerca de seis meses e trata do interesse de Jair Bolsonaro em mudar o comando da PF edit

247 - A defesa do ex-ministro Sérgio Moro pretende incluir no inquérito que apura a suposta interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal una uma nova mensagem trocada por ele com um dos ministros militares do governo. Segundo reportagem do blog da jornalista Bela Megale, a mensagem teria sido trocada há cerca de seis meses com o Ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos.

Ai da conforme a reportagem, Ramos teria dito em seu depoimento à Policia Federal que não teria discutido com Moro a troca no comando de superintendências da PF – com destaque para a do Rio de Janeiro.

Agora, os advogados de Moro querem questionar Jair Bolsonaro, que deverá depor sobre o caso nas próximas semanas, se ele tinha conhecimento das mensagens trocadas entre o ex-juiz e Ramos. “A resposta vai ser determinante para que Moro apresente a mensagem inédita”, ressalta a jornalista

