Moro discorda de tese golpista sobre urnas e acha que Bolsonaro deveria aceitar que agora é oposição

247 - Apesar dos movimentos visando uma filiação ao PL, o ex-juiz suspeito Sergio Moro (União-PR) não concorda com a tese golpista do partido de Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto de questionar a confiabilidade das urnas eletrônicas e a legitimidade das eleições . A informação é do colunista Guilherme Amado do portal Metrópoles.

Para Moro, Bolsonaro deveria ter se conformado com a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais e com o fato de que agora é oposição.

O ex-juiz suspeito considera "um erro" a estratégia de Valdemar Costa Neto de contestar o resultado da eleição.

