Moro disputa governadores que apoiaram Bolsonaro em 2018

Moro e Bolsonaro tentam o apoio de pelo menos dois governadores: Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, e Ratinho Jr. (PSD), do Paraná

247 - O ex-juiz Sergio Moro (Podemos) e Jair Bolsonaro (PL) disputam o apoio de governadores que pediram voto em Bolsonaro no último pleito presidencial, em 2018. Ambos tentam o apoio de Romeu Zema (Novo), em Minar Gerais e Ratinho Jr. (PSD), no Paraná.

Além disso, a campanha do ex-ministro bolsonarista trabalha para atrair outros três chefes do Executivo estadual que estiveram com o presidente em 2018: Ronaldo Caiado (DEM), de Goiás, Mauro Mendes (DEM), de Mato Grosso, e Marcos Rocha (PSL), de Rondônia.

Segundo O Globo, eles devem integrar o União Brasil, partido que surgirá a partir da fusão de DEM e PSL e que tem sido alvo de investidas de Moro.

