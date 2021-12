Moro disputa com Bolsonaro apoio de Janaína Paschoal

Apoie o 247

247 - Aliados e interlocutores do ex-juiz Sergio Moro (Podemos), condenado pelo Supremo Tribunal Federal por parcialidade contra o ex-presidente Lula, têm se movimentado para que a deputada estadual bolsonarista Janaína Paschoal (PSL-SP), autora do impeachment ilegítimo do golpe contra Dilma Rousseff, apoie a candidatura do ex-magistrado à Presidência da República.

De acordo com a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, a deputada federal e presidente do Podemos, Renata Abreu (SP), discutiu o assunto com Janaína para discutir em uma reunião realizada em novembro. Na ocasião, Renata também teria tentado convencer a parlamentar a desistir de disputar uma vaga ao Senado e concorrer à reeleição para uma cadeira na Câmara. T

“Renata mencionou esta possibilidade (de fazer uma aliança com Moro), mas insistiu mais na hipótese de sair como deputada federal e liderar a bancada do Podemos. Foi uma conversa muito boa”, disse. Janaína, que apoiou Jair Bolsonaro na eleição de 2018, disse que deverá apoiar uma candidatura "independente" no pleito presidencial de 2022.

“Pretendo seguir independente, para poder concordar com ideias e não apoiar pessoas. Moro representa uma pauta muito cara para mim, que é o combate à corrupção. Mas quero entender o que ele propõe para as outras áreas”, ressaltou.

