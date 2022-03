Moro diz que declaração de Gilmar é "descabida"

Gilmar Mendes do STF, disse que o legados de Bolsonaro foi nomear Moro e depois devolvê-lo para o nada edit

247 - Despencando nas pesquisas e sem apoio para manter a sua pré-candidatura à presidência, o ex-juiz Sergio Moro (Podemos) tenta se destacar nas redes sociais respondendo à menções e fazendo ataques.

Ao falar sobre um encontro com Jair Bolsonaro em que discutiram a passagem do ex-juiz Sergio Moro pelo Ministério da Justiça, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, fez duras críticas a Moro.

"Um dia ele [Bolsonaro] me disse: ‘Olha, cometemos muitos erros e entre eles está ter nomeado Sergio Moro. Se tivéssemos um ano de experiência antes, talvez não tivéssemos feito isso’. Eu disse: ‘Não, presidente. Entre os seus legados está ter nomeado Sergio Moro ministro da Justiça e depois tê-lo devolvido para o nada'”, contou Gilmar, em entrevista à Bloomberg Línea.

Moro respondeu chamando de "descabidos" ataques do ministro e talvez a única forma de escapar da mira de Gilmar "seja praticar um crime de corrupção".

Talvez a única forma de escapar dos descabidos ataques e das ofensas do Min. Gilmar Mendes seja praticar um crime de corrupção. Mas não farei isso, meu compromisso sempre foi com a Justiça e com o povo brasileiro. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 22, 2022

