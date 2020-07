Moro diz que deixou governo “também” por posição de Bolsonaro sobre pandemia

Por Plínio Teodoro, na Revista Fórum - Buscando espaço a cada dia para não sair da mídia e dar sequência à sua pré-campanha à presidência em 2022 – embora negue que será candidato a cada entrevista -, o ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro Sérgio Moro afirmou que a política de combate ao coronavírus também pesou em sua decisão de deixar o governo Jair Bolsonaro.

“É preciso colocar a bola no chão, essa questão da pandemia não é ideologia. Medicamento, vacina é questão de ciência. Apesar de ser de outra pasta, esses posicionamentos sobre a pandemia também pesaram na minha decisão de deixar o governo”, disse Moro em entrevista a Denise Mello na rádio Banda B.

A emissora pertence ao deputado estadual Luiz Carlos Martins, do PP, que cumpre seu sétimo mandato na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). O PP é um dos principais partidos investigados pela Lava Jato e faz parte do Centrão, que negociou cargos para a formação de uma base bolsonarista no Congresso.

