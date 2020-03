Moro diz que governo vai restringir entrada de estrangeiros, mas só de alguns países

247 - O ministro da Justiça, Sergio Moro, disse que o governo deve publicar media no Diário Oficial desta sexta (20), que restringe a entrada de estrangeiros no país, mas apenas de alguns países que chegarem ao Brasil por voos internacionais., mas não informou quais países são esses. A informação é da Folha.

Segundo ele, a ideia é "restringir a vinda de estrangeiros de determinados países", ou seja, "o tráfego de pessoas, não fechar o espaço aéreo".

"Fechar para a chegada de voos, não. Veja, temos uma questão de transporte de cargas. Na própria questão do fechamento das fronteiras terrestres, estamos excepcionando as mercadorias, o tráfego de mercadorias, porque, afinal, a necessidade de abastecimento dos países envolvidos se mantém, transporte até de medicamentos. O tráfego de pessoas, não fechar o espaço aéreo. Tráfego de pessoas, não de voos. Isso tem de ser deixado bem claro, até porque existem brasileiros no exterior que estão tentando retornar. Não pode proibir os voos aéreos ao Brasil. Seria algo, ao nosso ver, contraproducente", disesso de estrangeiros em todas as fronteiras terrestres do Brasil, à exceção do Uruguai.

Segundo o ministro, essa portaria das fronteiras terrestres pode ser prorrogada.