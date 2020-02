Moro é criticado no Ceará por dubiedade sobre motim da PM

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, José Sarto (PDT), criticou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, durante sua passagem pelo estado. O chefe do legislativo cearense disse que Moro foi dúbio em suas declarações sobre o motim da PM. O ministro de Bolsonaro deixou a impressão de que no fundo apoia o movimento edit

247 - Pegou mal no Ceará a declaração de Sergio Moro de que as forças militares enviadas ao estado visam substituir os policiais, e não confrontá-los. Moro ainda evitou criticar o motim e disse que policiais são “profissionais dedicados”.

A visita do ministro Sergio Moro, da Justiça e Segurança Pública, e do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, ao Ceará nesta semana, ao invés de gerar segurança à população e às autoridades do estado, causou frustração.

As expectativas no Ceará eram de que as Força Nacional e o Exército cercassem os batalhões onde policiais estavam amotinados, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

A leniência de Moro com os amotinados foi comemorada por estes. O ex-deputado Cabo Sabino, porta-voz do movimento, disse que a declaração do ministro foi “cirúrgica e conciliadora”.

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, José Sarto (PDT-CE), define a afirmação de Moro como “dúbia”. O ministro de Bolsonaro deixou a impressão de que na prática apoia os amotinados.





