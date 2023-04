'Moro e Dallagnol fizeram quimioterapia e não terapia de cura com empreiteiras', afirma advogado

Apoie o 247

247 - Um dos 12 advogados que foram à Justiça com uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) para pedir renegociação dos acordos firmados com as empreiteiras, Walfrido Warde criticou a maneira como integrantes da Operação Lava Jato denunciaram e julgaram processos envolvendo empresas na época em que o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e o deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) eram juiz e procurador, respectivamente. A entrevista foi concedida à coluna de Chico Alves, no portal Uol.

"Isso que levou à destruição das empreiteiras. Ou elas estão estão quebradas ou estão em recuperação judicial para tentar sobreviver, ganhar vida útil. É uma quimioterapia, não é terapia de cura", disse. "Ela (empresa) não vai pagar nada, porque vai quebrar. Pior é que vai parar de gerar emprego, vai parar de pagar impostos, vai parar de afirmar o conteúdo nacional", acrescentou.

"O que Moro e Deltan estão fazendo com o apoio da Rede Globo e dos veículos do Grupo Globo?", questionou o advogado. "Eles estão querendo impedir que o Brasil saiba que é necessário rever esses acordos porque eram sabidamente impagáveis e destrutivos para a economia nacional".

De acordo com o advogado, Moro e Dallagnol "querem é impedir que o Brasil inteiro veja que o combate à corrupção que levaram a cabo é inconsequente". "Não apenas porque violou e afrontou garantias e direitos constitucionais ou porque eles combinaram o jogo ou porque eles afrontaram basicamente a distinção obrigatória entre o Ministério Público, acusador, e o juiz, que é o decisor da causa", continuou.

"Mas por que eles fizeram um ativismo contra os interesses nacionais, que tem na preservação das empresas um bem social tutelado em si. É do interesse do Brasil que as empresas sejam preservadas. O que eles querem todos eles é nos fazer confundir empresa com empresário. Quer atacar o empresário? Todos eles têm como se defender. Todos eles tiveram uma legião de advogados. As empresas só têm esses 12 advogados".

