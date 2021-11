“Moro e Dallagnol saíram do armário” ao entrarem para a política, diz Wadih Damous

Apoie o 247

247 - O advogado e ex-deputado federal Wadih Damous comentou a oficialização da entrada na política do ex-juiz parcial Sergio Moro e do ex-coordenador da força-tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Moro quer ser presidente e Dallagnol planeja uma candidatura a deputado , ambos em 2022.

“Saíram do armário”, ironizou Damous, em referência ao fato de que eles sempre fizeram política na condução da Lava Jato. “Do ponto de vista da simbologia dessa possível candidatura dele, significa que ele e Dallagnol saíram do armário, no sentido de que eles sempre fizeram política. Ao que parece, ele e Dallagnol estão tentando legalizar esse partido, o partido da Lava Jato, via essa sigla Podemos. Tem também dúvidas se a pretensão dele é, de fato, ser candidato a presidente. Não é só a falta de estofo, o que ele não tem, mas coragem de colocar a cara a tapa”, disse.

Segundo ele, Moro, apesar de gostar da fama, não está preparado para “apanhar” de críticos, que estão tanto na esquerda como na direita. “Isso ele sabe: o que vai significar ficar sob a luz dos holofotes. O Moro sempre quis a luz dos holofotes para ser insensato, bajulado e paparicado. Mas não para apanhar, porque sendo candidato ele vai apanhar. Vai apanhar e muito, da direita, da esquerda. E ele não está acostumado com isso. Ele não sabe apanhar”, avaliou.

“Então, a magistratura ganhou com a saída de Moro, e a política perde com a sua entrada, porque é mais um sujeito desse campo pantanoso a poluir ainda mais o ambiente político”, frisou Damous.

