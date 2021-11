Moro é o 'candidato dos sonhos' dos militares pela terceira via, diz Marcelo Godoy

Segundo o jornalista Marcelo Godoy, a possibilidade do ex-juiz Sergio Moro, condenado por parcialidade nos processos contra Lula, disputar a eleição presidencial de 2002 pelo Podemos "voltou a movimentar as águas das casernas” edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ex-juiz Sergio Moro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal por parcialidade nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é o favorito dos militares para disputar o pleito presidencial de 2022 pela chamada ‘terceira via’. “O surgimento de Moro, como um nome viável eleitoralmente e decidido a concorrer contra sua nêmesis – Lula – e seu ex-chefe – Bolsonaro –, voltou a movimentar agora as águas das casernas”, afirma o jornalista Marcelo Godoy, no jornal O Estado de S. Paulo. Moro deve definir nos próximos dias se aceita disputar a eleição pelo Podemos

"’O que eu não quero é a polarização entre Bolsonaro e Lula, que não vai ajudar em nada o Brasil. Olho para as outras candidaturas válidas e, dessas, se o Moro confirmar a sua presença na disputa, vou nessa. Vou apoiá-lo. Se o Moro se candidatar eu vou apoiar. De todas as opções, neste momento, estou com o Moro’”, afirmou o general Santos Cruz.

“Assim, Santos Cruz deixa claro que, em um segundo turno, apoiará qualquer candidatura que rompa a ‘polarização’. O ex-companheiro de ministério de Moro verbaliza ainda apenas o que outros generais já disseram: torcem por Moro ou por algum outro candidato da terceira via”. “Moro, no entanto, representa para todos a possibilidade de pôr um "sonho" nos trilhos: o trem descarrilado dos militares quer provar que sua carga só não salvou o País pela condução desastrosa do maquinista Jair Bolsonaro”, finaliza Godoy.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE