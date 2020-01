Moro elogia decisão de Fux e comemora suspensão do juiz de garantias

"Sempre disse que era, com todo respeito, contra a introdução do juiz de garantias no projeto anticrime. Cumpre, portanto, elogiar a decisão do Min Fux suspendendo, no ponto, a Lei 13.964/2019", disse Moro comemorando a decisão de Fux de suspender por tempo indeterminado a implantação do juiz de garantias edit

247 - O ministro Sérgio Moro não conteve a alegria e usou as redes sociais para elogiar a decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, de suspender por tempo indeterminado a implantação do juiz de garantias.

"Sempre disse que era, com todo respeito, contra a introdução do juiz de garantias no projeto anticrime. Cumpre, portanto, elogiar a decisão do Min Fux suspendendo, no ponto, a Lei 13.964/2019", escreveu Moro em sua página no Twitter.

O advogado e ex-deputado federal, Wadih Damous, afirmou que a decisão de Fux instalou uma "anarquia judicial". Ele enfatiza ainda que a medida era esperada, pois o ministro "não deixaria Moro,na mão".

Na postagem de Moro, ele endossa os argumentos usados por Fux. "Não se trata simplesmente de ser contra ou a favor do juiz de garantias. Uma mudança estrutural da Justiça brasileira demanda grande estudo e reflexão. Não pode ser feita de inopino. Complicado ainda exigir que o Judiciário corrija omissões ou imperfeições de texto recém aprovado, como se fosse legislador positivo", disse.

Moro ainda comemora a decisão de Fux de realizar audiências públicas para debater a lei. Na verdade, Moro encabeça uma campnha para tentar derrubar a medida a todo custo. "Excelente ainda a idéia de realização de audiências públicas na ação perante o STF, o que na prática convida a todos para melhor debate", defende Moro.