Moro faz acenos aos militares e diz que foi normal o tuíte publicado em 2018 pelo general Eduardo Villas Bôas contra Lula

247 - Em livro que chega às livrarias nesta terça-feira (30), o ex-juiz Sergio Moro, condenado como parcial e suspeito pela Suprema Corte do país, afaga os militares e respalda ação golpista do general Villas-Boas que deu sinal verde para a prisão do ex-presidente Lula.

O ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro diz que não viu nenhum problema no tuíte publicado em 2018 pelo general Eduardo Villas Bôas, então comandante do Exército, na véspera do julgamento de um habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo STF.

Em seu afã de se credenciar como candidato da direita à presidência da República, com apoio das Forças Armadas, Moro afirma que "não deve ser ignorado ou depreciado o papel dos militares na consolidação da independência e da unidade do Brasil". Diz ainda que todos devem reconhecer os "méritos militares".

O ex-ministro faz acenos a diferentes setores da direita nacional, incluindo elogios ao governador paulista, João Doria (PSDB), pré-candidato do PSDB às eleições presidenciais de 2022.

O ex-juiz parcial e suspeito elogia também o ministro da Economia, Paulo Guedes, que fez as primeiras sondagens para levar Moro ao governo Bolsonaro.

