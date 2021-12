Moro fecha sua primeira aliança: é com Mamãe, Falei

Apoie o 247

247 - Pré-candidato à presidência, o ex-juiz suspeito Sergio Moro (Podemos), responsável pela destruição de milhões de empregos no Brasil via Lava Jato, fechou sua primeira aliança após ter se encontrado com o deputado estadual Arthur do Val (Patriota-SP), o "Mamãe Falei".

“Encontrei Arthur do Val. Eleito deputado estadual em 2018, ele tem se destacado na Assembleia. Estaremos juntos pelo Brasil e por São Paulo no próximo ano”, escreveu Moro em sua conta no Twitter.

“O Brasil precisará da sua locomotiva econômica para sairmos do atoleiro que nos encontramos”, prosseguiu o ex-juiz parcial.

