Moro: há um enfraquecimento do Ministério Público durante o governo Bolsonaro

Declaração do ex-ministro Sérgio Moro de que "há um enfraquecimento do Ministério Público durante o governo Bolsonaro foi uma crítica ao projeto que vem sendo elaborado pelo STF e pelo governo que retira poderes do MPF em acordos de leniência

247 - O ex-ministro Sérgio Moro afirmou, nesta sexta-feira (31), que “há um enfraquecimento do Ministério Público durante o Governo Bolsonaro”. A declaração do ex-juiz, feita ao blog da jornalista Bela Megale, está ligada ao projeto que vem sendo elaborado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo governo que retira poderes do Ministério Público Federal (MPF) em acordos de leniência.

“ O Ministério Público é fiscal da lei e tem garantias institucionais maiores para atuação independente do que a Advocacia-Geral da União (AGU) ou a Controladoria-Geral da União (GCU), sendo oportuna atuação conjunta de todos no acordos de leniência. Há um enfraquecimento do Ministério Público durante o governo Bolsonaro", afirmou Moro.

