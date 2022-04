Moro indica não ter desistido da Presidência e diz que não será candidato a deputado

Apoie o 247

Carta Capital - O ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) voltou a indicar, nesta sexta-feira 8, que não desistiu de disputar a Presidência da República, apesar de seu novo partido ter descartado a ideia.

Moro participou de um evento em Washington, nos Estados Unidos, e concedeu uma entrevista ao Atlantic Council.

“Eu não posso ir para um novo partido e dizer ‘oh, sou o candidato presidencial’. Mas meu nome está disponível para esta posição ou outra que eles entendam que possamos trabalhar”, disse o ex-ministro de Jair Bolsonaro. “Mas já disse que não serei candidato a deputado federal.”

“Meu nome segue disponível na mesa. É claro, isso depende da decisão do presidente do partido, Luciano Bivar. Eu disse desde o começo que nunca desistiria da eleição presidencial. Isso [trocar o Podemos pelo UB] foi apenas dar um passo atrás, que eu senti ser necessário para ter a possibilidade de vencer.”

Um levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas na última quarta-feira 8 mostra Lula na liderança da corrida rumo ao Palácio do Planalto, com 40% das intenções de voto, ante 32,7% de Jair Bolsonaro. Aparecem na sequência Moro, com 7,1%; Ciro Gomes, com 5,4%; João Doria, com 2,3%; e André Janones, com 1,1%. Simone Tebet e Luiz Felipe D’Ávila não chegaram a 1%.

