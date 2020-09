Moro lamenta saída de Deltan da Lava Jato

Flagrado em mensagens do Telegram reveladas pela Vaza Jato em conluio com procuradores da Lava Jato de Curitiba, o ex-juiz Sergio Moro diz que espera “que o trabalho da Lava Jato continue” edit

247 - O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública de Jair Bolsonaro e ex-juiz federal Sergio Moro usou a sua página nas redes sociais para lamentar a saída do procurador Deltan Dallagnol da coordenação da operação Lava Jato no Paraná.

“Parabenizo o procurador Deltan Dallagnol pela dedicação à frente da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, trabalho que alcançou resultados sem paralelo no combate à corrupção no país”, escreveu Moro.

“Apesar de sua saída por motivos pessoais, espero que o trabalho da FT [força-tarefa] possa prosseguir”, disse.

O The Intercept Brasil revelou uma série de mensagens trocadas entre Moro e Dallagnol que reforçaram as denúncias da defesa do ex-presidente Lula de parcialidade de Moro e de que a operação Lava Jato seria guiada por pretensões políticas.

