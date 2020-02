Moro manda PF a Sobral para garantir segurança de Cid Gomes

"Já foram enviadas equipes da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal para Sobral para garantir a segurança do Senador Cid Gomes", disse a pasta chefiada por Sérgio Moro edit

247 - O Ministério da Justiça e Segurança Pública, comandado por Sérgio Moro, informou na noite desta quarta-feira, 19, que determinou o envio de agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal para Sobral, a fim de garantir a segurança do senador Cid Gomes, que foi baleado por policiais militares amotinados.

"O Ministério da Justiça e Segurança Pública está acompanhando a situação no Ceará e analisando as providências que podem ser tomadas. Já foram enviadas equipes da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal para Sobral para garantir a segurança do Senador Cid Gomes", disse o Ministério da Justiça pelas redes sociais.