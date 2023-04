Moro mente ao dizer que PL das fake news busca "controlar a verdade", diz João Brant

Apoie o 247

247 - O secretário de Políticas Digitais da Secom da Presidência da República, João Brant, rebateu o ex-juiz suspeito e agora senador, Sergio Moro (Podemos-PR), após o parlamentar associar o PL das fake news a censura.

Moro criticou a proposta de criar um órgão de supervisão das redes sociais para monitorar discurso de ódio, como nazismo, fascismo e racismo. Segundo Moro, que é de extrema direita, isso daria ao governo o poder de "controlar a verdade".

"Moro mente", rebateu Brant em uma postagem. "Não existe tentativa de controle da verdade em parte nenhuma do PL. O que o art. 55 autoriza é a criação de uma entidade autônoma para fiscalizar as OBRIGAÇÕES DAS PLATAFORMAS. Nada a ver com avaliação de 'verdade' sobre conteúdos!", explicou.

