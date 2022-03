Moro perde três pontos e cai para 4ª na corrida presidencial, mostra PoderData

Ciro Gomes está numericamente à frente do ex-juiz parcial, com 7%. Moro tem 6% edit

247 - Pesquisa PoderData divulgada nesta quarta-feira (2), destaca que o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Lava Jato, caiu para a quarta posição na preferência do eleitorado e está atrás de Ciro Gomes (PDT) e de Jair Bolsonaro (PP). Segundo o levantamento, Moro tem 6%% das intenções de voto, contra 7% do pedetista e 32% de Bolsonaro. O ex-presidente Lula lidera a corrida eleitoral com 40%.

A pesquisa aponta que Moro caiu 3 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, divulgado em fevereiro, quando aparecia com 9% das intenções de voto. Já Ciro Gomes subiu 3 pontos percentuais, passando de 4% para 7% no mesmo período.

A pesquisa foi realizada pelo PoderData, com 3.000 entrevistas por telefone, de 27 de fevereiro a 1º de março de 2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR 01570/2022.

