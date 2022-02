Moro pode perder União Brasil para Lula e Bolsonaro

Ala do União Brasil com origem no DEM percebe inabilidade de Moro e pleiteia liberação do partido para a formação de palanques regionais nas eleições edit

Apoie o 247

ICL

247 - Desnudada a inabilidade política do ex-juiz Sergio Moro (Podemos), declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF), lideranças do União Brasil do nordeste pleiteiam a liberação do partido para que diretórios estaduais decidam qual candidato apoiar na eleição presidencial deste ano, segundo Igor Gadelha, do Metrópoles.

Uma decisão neste sentido seria uma derrota para Moro, já que o ex-juiz negocia apoio formal do União Brasil à sua candidatura. Até mesmo a possibilidade de o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, ser vice de Moro chegou a ser ventilada. Outra possibilidade seria Moro migrar para o União Brasil e disputar a presidência pela sigla, o que foi descartado.

A ala do União Brasil que não quer se aproximar de Moro pretende se dividir entre apoios ao ex-presidente Lula (PT) - líder nas pesquisas - e Jair Bolsonaro (PL). Essa ala é principalmente formada pelos que têm origem no DEM - o União Brasil é resultado da fusão entre DEM e PSL.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A necessidade do Ronaldo Caiado (governador de Goiás e candidato à reeleição) é diferente da necessidade do ACM Neto (candidato da sigla ao governo da Bahia)”, afirmou uma fonte para justificar a liberação de articulações regionais.

Fato é que a candidatura de Moro, que tem muitas dificuldades para se manter nos dois dígitos de intenções de votos nas pesquisas, pode encontrar pela frente obstáculos ainda maiores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE