Moro pode se autoincriminar ao provar denúncias contra Bolsonaro

Fórum - O ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, que realiza depoimento neste sábado (2), na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, deve aproveitar a oportunidade para denunciar interferências do presidente Jair Bolsonaro no comando da PF.

Porém, ao fazer isso, corre o risco de assumir que ele mesmo cometeu crimes graves, que podem lhe render pena até de prisão.

O inquérito aberto pelo STF (Supremo Tribunal Federal), a pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, reconhece que oito crimes podem ter sido cometidos: falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, obstrução de Justiça, corrupção passiva privilegiada, prevaricação, denunciação caluniosa e crimes contra a honra.

