Moro, que ajudou a eleger Bolsonaro, diz que não se arrepende de ter integrado o governo

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ex-ministro da Justiça Sergio Moro, que foi condenado por parcialidade pelo Supremo Tribunal Federal na sentença contra o ex-presidente Lula, disse neste sábado (20) que não se arrepende de participar do governo Jair Bolsonaro.

"Eu não me arrependo [de ter integrado o governo]. Em 2018, tínhamos um momento de muita expectativa. O presidente eleito, a gente sabe que era uma pessoa controvertida, mas havia muita gente que pensava que poderia dar certo", disse Moro durante participação em evento do Movimento Brasil Livre (MBL).

Moro disse que, à época, não via a posição de Bolsonaro com maus olhos, mas que depois parou de confiar no presidente "Muita gente me disse: que alívio que você está indo [para o governo], para ser contrário aos impulsos do presidente eleito. Claro que, vendo o que aconteceu, talvez não tivesse tomado essa decisão", disse o ex-ministro.

PUBLICIDADE

Além de condenar Lula sem provas, inviabilizando sua candidatura presidencial em 2018, Sérgio Moro retirou o sigilo da delação do ex-ministro Antonio Palocci faltando seis para o primeiro turno das eleições, prejudicando o então candidato do PT, Fernando Haddad, contra Bolsonaro.

Moro deixou o governo em abril de 2020 após acusar Bolsonaro de interferir na PF durante a investigação dos supostos esquemas de "rachadinha" envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), seu filho mais velho.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE