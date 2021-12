“Moro quer blindagem para fugir do seu destino que é a prisão”, diz Marco Aurélio Carvalho

Apoie o 247

ICL

247 - Em entrevista à TV 247, o jurista Marco Aurélio Carvalho, do Prerrogativas e um dos organizadores do jantar que reuniu o ex-presidente Lula (PT) e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, neste domingo (13), afirmou que a ida oficial do ex-juiz Sergio Moro para a política é uma tentativa de garantir imunidade parlamentar para se proteger de uma eventual prisão.

"Moro está completamente desidratado, está fora do processo e buscando algum protagonismo. No fundo, talvez o Moro esteja buscando uma blindagem, uma imunidade parlamentar para sair do destino que o aguarda, que é a prisão. Se eventualmente uma daquelas dez medidas contra a corrupção, que ele defendeu, estivessem valendo no Brasil, em especial a validação das provas ilicitas, ele estaria preso jogando baralho ao lado de Deltan Dalagnol e cia", frisou o jurista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE