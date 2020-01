Moro quer unir forças contra juiz das garantias

247 - Sergio Moro está mobilizando forças e orientando aliados políticos a manterem alta a pressão contra a instituição do juiz das garantias.

O adiamento por seis meses da implementação das mudanças na Justiça, determinado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli, agradou ao ministro, mas foi criticado pelos advogados, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna.

“Direitos e garantias individuais são mais relevantes do que a acomodação da prática judiciária”, diz Hugo Leonardo, presidente do IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa).