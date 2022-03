Moro, responsável pelo diesel mais caro de todos os tempos, pede política para os caminhoneiros

Apoie o 247

247 - Responsável por utilizar o sistema de Justiça do Brasil para destruir empresas brasileiras e sucatear a Petrobrás, repassando as riquezas brasileiras para os Estados Unidos, o ex-juiz parcial Sergio Moro (Podemos), pré-candidato a presidente da República, fez um tuíte cínico neste sábado (12) sobre o preço dos combustíveis.

Ele pediu uma "política específica" para os caminhoneiros, que "fazem o Brasil acontecer" e que sofrem com o alto preço do óleo diesel.

Moro foi quem ajudou a promover um golpe de Estado no Brasil, destituindo injustamente a ex-presidente Dilma Rousseff do poder, e abriu espaço para a mudança da política de preços da Petrobrás, que atrelou o preço dos combustíveis no Brasil ao dólar.

Com o tuíte, Moro, que está empatado em terceiro lugar com o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) nas pesquisas eleitorais, muito longe de Jair Bolsonaro (PL) e mais ainda do ex-presidente Lula (PT), o favorito, tenta conquistar votos de caminhoneiros, com quem nunca se preocupou ao permitir a disparada dos preços nas bombas.

