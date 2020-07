Moro sai em defesa de Deltan nas redes: ‘tempos estranhos’

247 - Diante das revelações de conluio de procuradores da Lava Jato com agentes norte-americanos e a possibilidade de afastamento do procurador Deltan Dallagnol, que comanda a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, aliados tentam levantar a imagem desgastada do procurador nas redes sociais.

Nesta segunda-feira (27), uma hashtag #DeltanNaLavaJato foi levantanda nas redes sociais e até o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro e ex-juiz da Lava Jato, Sergio Moro, compartilhou uma mensagem de apoio ao procurador e disse que o país passa por "tempos estranhos".

“Registro meu apoio e solidariedade ao Procurador da República Deltan e ao trabalho realizado na Lava Jato. Tempos estranhos”, escreveu Moro.

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) deve analisar em 18 de agosto o processo que pede o afastamento do procurador. O caso está aguardando julgamento desde o ano passado e foi protocolado pela senadora Kátia Abreu (PP-TO) considerando todas as ações que correm contra Deltan no Conselho.

Registro meu apoio e solidariedade ao Procurador da República Deltan e ao trabalho realizado na Lava Jato. Tempos estranhos. #DeltanNaLavaJato https://t.co/VsX9q8rz4W — Sergio Moro (@SF_Moro) July 27, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.