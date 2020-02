Moro: situação está sob controle no Ceará

O ministro Sérgio Moro também disse existir "um indicativo de aumento de alguns crimes mais violentos, mas não há uma situação de absoluta desordem nas ruas" do Ceará. Entre meia-noite de quarta-feira (19) e 23h59 de domingo (23), o estado registrou 147 assassinatos com a paralisação dos policiais edit

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou nesta segunda-feira (24) que, apesar de o Ceará ter registrado um aumento nos crimes violentos, "não há uma situação de absoluta desordem nas ruas". De acordo com o titular da pasta, a situação no estado "está sob controle". Entre meia-noite de quarta-feira (19) e 23h59 de domingo (23), o estado registrou 147 assassinatos com a paralisação dos policiais.

"As forças estão aqui subsidiariamente pra atender a uma situação que nós entendemos ser temporária e que deve ser resolvida brevemente. Existe um indicativo de aumento de alguns crimes mais violentos, mas não há uma situação de absoluta desordem nas ruas", disse o ex-juiz, que participou de uma reunião para acompanhar a operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Ceará, junto com o governador Camilo Santana e os ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e da Advocacia-Geral da União, André Luiz Mendonça.

"As pessoas estão nas ruas, nós circulamos nas ruas. Não existem, por exemplo, saques a estabelecimentos comerciais, nem nada disso. A situação está sob controle, claro dentro de um contexto relativamente difícil em que parte da polícia estadual está paralisada", acrescentou.