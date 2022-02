Moro sobre divergência de CNPJ em nota emitida para a Alvarez & Marsal: “erro material”

Para juristas, a divergência no documento emitido por Moro no valor de R$ 811.980 traz indícios de lavagem de dinheiro edit

247 - O pré-candidato do Podemos e ex-juiz Sergio Moro confirmou que a nota fiscal divulgada pelo advogado Rodrigo Tacla Duran referente a um contrato milionário de consultoria prestado por ele ao escritório Alvarez & Marsal é verídica. No entanto, disse que as ndivergências constantes no documento são apenas "erro material" na emissão da nota.

A resposta foi dada a jornalista Laryssa Borges, da revista Veja, para explicar a divergência no CNPJ apresentado na nota fiscal e o CNPJ que teria contratado o ex-juiz considerado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal.

Erro material é um termo jurídico para um equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação,por exmplo.

Para juristas, o documento traz indícios de lavagem de dinheiro. A Alvarez & Marsal, por sua vez, alegou que Moro “teve sua prática originalmente estruturada no Brasil na A&M Consultoria em Engenharia e em seguida foi transferida para A&M Disputas e Investigações”.

A empresa que aparece na nota fiscal emitida por Moro, pagou por seus serviços “referentes ao mês de fevereiro de 2021” R$ 811.980, é identificada como Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia Ltda, com CNPJ 28.092.933/0001-75. No entanto, a empresa alvo das investigações sobre a relação suspeita com o ex-juiz é Alvarez & Marsal Disputas e Investigações, cujo CNPJ é 38.235.111/0001-50.

O subprocurador geral Lucas Rocha Furtado, representante do Ministério Público (MP) no Tribunal de Contas da União (TCU), pediu que o tribunal declare a indisponibilidade dos bens do ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro em razão de suspeitas de sonegação fiscal do ex-magistrado diante do contrato milionário com a consultoria estadunidense Alvarez & Marsal.

