Moro também comandava arapongagem no governo Bolsonaro, diz Tony Garcia

247 - O empresário e político Tony Garcia acusou o ex-juiz suspeito e hoje senador, Sergio Moro, de, quando ocupava o cargo de ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, ter tentado grampear Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, filhos do ex-capitão. As declarações surgem no contexto de novos desdobramentos das investigações visando a Abin de Bolsonaro por espionagem ilegal.

O objetivo de Moro, segundo Tony, seria posteriormente chantagear o então ocupante do Palácio do Planalto a indicá-lo ao Supremo Tribunal Federal, valendo-se dos mesmos métodos utilizados em Curitiba. Tony Garcia foi usado por Moro como um agente infiltrado quando o último era juiz. Moro agora é alvo de um inquérito por conta do acordo de delação premiada de Garcia.

Segundo informações do UOL, o sistema Pegasus de espionagem foi oferecido ao Ministério da Justiça quando Moro chefiava a pasta. A licitação aberta foi pensada por Moro, que declaradamente buscava municiar o Centro Integrado de Operações de Fronteira.

"Sua intenção era obter informações comprometedoras deles para que sua indicação ao @STF_oficial não corresse risco algum", escreveu Garcia, em postagem na plataforma social X (antigo Twitter):

ATENÇÃO @MPFPGR, @policiafederal e senhores ministros do @STF_oficial. A portaria 157 assinada por @SF_Moro quando ministro da Justiça são DIGITAIS INEQUÍVOCAS de sua personalidade criminosa fascista. Ele sempre usou de ARAPONGAGEM ILÍCITA para obter informações e posteriormente CHANTAGEAR. Tenho PROVAS CABAIS dessa conduta delitiva dele e de seus comparsas nos AUTOS do meu acordo hoje no @STF_oficial. Ele me usou como LABORATÓRIO dos métodos que em conluio com @deltanmd e @MPF_PRPR vieram colocar em prática na fatídica Lava Jato. Obrigaram-me a GRAMPEAR AUTORIDADES COM PRERROGATIVA DE FORO na clara intenção de chantageá-los visto que, não teriam legitimidade para denunciá-los. Ele saiu do governo @jairbolsonaro atirando porque o ex-presidente descobriu que ele estava tentando aparelhar toda a PF com seus apadrinhados, além de ESPIONAR os filhos @CarlosBolsonaro e @FlavioBolsonaro para CHANTAGEÁ-LO. Sua intenção era obter informações comprometedoras deles para que sua indicação ao @STF_oficial não corresse risco algum. Passados 20 anos, ele usou de arapongagem continuada contra seu arqui-inimigo o advogado Roberto Bertholdo grampeado por mim a seu mando em 2005 com o objetivo de incriminar o @ptbrasil e @ZeDirceu_. Essa gente “solta” OBSTRUI A JUSTIÇA e corrompe o devido processo legal.

