"Moro tem a mesma estatura moral de Bolsonaro: um pigmeu", diz Wadih Damous

Para Wadih Damous, Sérgio Moro "é um fascista um tanto enrustido e um pouco mais sutil do que o seu chefe e com o apoio do sistema de justiça" e sua saída do governo pode "reunificar e extrema e atrair a direita"

247 - Advogado e ex-deputado federal, Wadih Damous (PT-RJ), comentou nas redes sociais as especulações sobre a saida do ministro Sérgio Moro do governo Bolsonaro.

"Moro tem a mesma estatura moral de Bolsonaro. É um pigmeu. Mas é pior do que Bolsonaro. Ele pode reunificar a extrema direita e atrair a direita. E é um fascista um tanto enrustido e um pouco mais sutil do que o seu chefe e com o apoio do sistema de justiça", afirmou Damous.

