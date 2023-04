Moro tem encontro marcado com Rosa Weber após PGR denunciá-lo

Apoie o 247

247 - O ex-juiz suspeito e agora senador, Sergio Moro (União Brasil-PR), terá uma reunião com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, um dia após a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciar o parlamentar por conta de calúnia contra o ministro da Corte Gilmar Mendes. O encontro foi a pedido do próprio Moro.

O encontro foi incluído na agenda oficial da ministra desta terça-feira (18), e está previsto para acontecer às 18h30. A pauta da reunião não foi divulgada.

A ação contra Moro vai ser relatada pela ministra Cármen Lúcia.

Na sexta-feira, viralizou nas redes sociais um vídeo curto em que Moro afirmou, sem provas, que Gilmar Mendes vendia habeas-corpus. Na gravação, o ex-juiz suspeito aparece rindo e fala em "comprar um habeas-corpus do Gilmar Mendes".

