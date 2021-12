Moro tenta esconder suas ilegalidades atacando Lula, diz Paulo Pimenta (vídeo)

“Moro, você foi desmascarado. O povo brasileiro sabe que você é mentiroso e covarde”, diz o deputado Paulo Pimenta (PT) desmentindo as acusações do ex-juiz parcial contra Lula edit

247 - O deputado Paulo Pimenta (PT) rebateu o ex-juiz parcial Sergio Moro (Podemos), que atacou o ex-presidente Lula (PT) acusando-o, sem provas, de desviar verbas da Petrobras. Mais cedo, Lula denunciou Moro e a Lava Jato pelo desmonte da estatal em um conluio com os Estados Unidos.

Pimenta disse, em vídeo publicado nas redes sociais, que as acusações de Moro contra o ex-presidente Lula são para “justificar as ilegalidades” que ele cometeu à frente da Lava Jato. O deputado ainda denunciou que a Lava Jato “teve um papel decisivo” no “processo de desmonte da indústria nacional”.

Ele também acusou Moro de, através das acusações contra Lula, tentar “esconder do povo brasileiro o interesse dos Estados Unidos, especialmente as grandes petroleiras, o trabalho contra o interesse do país” que a Lava Jato produziu.

“Se você é tão corajoso assim, Sergio Moro, por que não participa de um debate com o presidente Lula?”, questionou.

“Você sempre foi blindado pela mídia. Aliás, eu sou jornalista e eu nunca vi você dar uma entrevista. Eu vi você ser bajulado nas grandes reportagens da mídia nacional, espaços generosos que são negados a outros pré-candidatos”, argumentou.

“Moro você é uma pessoa que foi desmascarada. O povo brasileiro sabe que você é um mentiroso e um covarde. E tem mais: não vai manter sua candidatura, com 2% de intenções de votos, até março, você vai retirar, ou vai tentar ser vice de alguém ou vai ser candidato a deputado, senador, porque não tem coragem de manter a candidatura”, concluiu.

Confira:

. Sérgio Moro @SF_Moro mente: A verdade sobre a Petrobras e a Lava Jato. pic.twitter.com/YAl4vV4zvz — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) December 15, 2021

