Moro testa negativo para Covid e diz que retoma agenda de campanha na segunda

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-juiz Sergio Moro, declarado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) parcial e suspeito nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Lava Jato, divulgou em suas redes sociais uma foto de um teste negativo para a Covid-19 e afirmou que deverá retomar os compromissos de sua agenda de campanha a partir da próxima semana.

“Testei negativo para Covid, então o vírus foi superado sem maiores problemas graças às vacinas. Seguirei por cautela no protocolo de isolamento e retomo os compromissos presenciais na segunda-feira com o Flow Podcast”, postou Moro no Twitter. Ele foi infectado na semana passada e recebeu o diagnóstico na última sexta (14).

Confira a postagem de Sergio Moro sobre o assunto.

PUBLICIDADE

Testei negativo para Covid, então o vírus foi superado sem maiores problemas graças às vacinas. Seguirei por cautela no protocolo de isolamento e retomo os compromissos presenciais na segunda-feira com o Flow Podcast. pic.twitter.com/UIJK7MhzXv — Sergio Moro (@SF_Moro) January 20, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE