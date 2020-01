Moro usa parecer de Temer e trava demarcação de 17 terras indígenas no país

Segio Moro recorreu a um parecer aprovado pelo então presidente Michel Temer (MDB) para devolver à Funai 17 processos de demarcação de terras indígenas que estavam no órgão à espera de uma decisão do ministro. Moro segue a fio as as orientações de seu chefe, Jair Bolsonaro, que já afirmou que não demarcará mais "nenhum centímetro" de terra indígena no país edit

247 - O ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) recorreu a um parecer aprovado pelo então presidente Michel Temer (MDB) para devolver à Funai 17 processos de demarcação de terras indígenas que estavam no órgão à espera de uma decisão do ministro. A pasta reconhece que devolveu só cinco processos. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

Na prática, a medida representará ainda mais demora nas demarcações e jogam dúvidas sobre as terras, municiando partes contrárias às demarcações, acrescenta a reportagem.

Moro segue a fio as as orientações de seu chefe, Jair Bolsonaro, que já afirmou que não demarcará mais "nenhum centímetro" de terra indígena no país. Bolsonaro também disse que 'Cada vez mais, o índio é um ser humano igual a nós'.