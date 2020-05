'Moro, Valeixo sai esta semana. Está decidido', escreveu Bolsonaro a Moro

247 - Bolsonaro enviou mensagem de texto a Moro dizendo perempetoriamente que iria trocar o chefe da Polícia Federal. Diz Bolsonaro: “Moro, Valeixo sai esta semana”. O presidente ainda acrescentou: “está decidido (...) você pode dizer apenas a forma. A pedido ou ex oficio (sic)”.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que “a resposta de Moro foi enviada 11 minutos depois, às 6h37. “Presidente, sobre esse assunto precisamos conversar pessoalmente. Estou ah disposição para tanto (sic)”, disse o ex-juiz da Lava Jato. A série de quatro mensagens obtidas pelo Estadão consta do inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) que investiga se Bolsonaro interferiu na Polícia Federal para ter acesso a informações de investigações sigilosas contra seus filhos e amigos, como acusou Moro.”

A matéria ainda acrescenta que “o diálogo mostra, ainda, que a decisão do presidente de mudar o comando da PF já tinha sido tomada horas antes da reunião ministerial ocorrida naquele mesmo dia 22 de abril, a partir das 10 horas, no Palácio do Planalto. O vídeo com o conteúdo do encontro foi tornado público nesta sexta-feira por decisão do ministro do Supremo Celso de Mello, relator do inquérito que pode ter como desfecho até mesmo o afastamento do presidente.”

