Moro vê 'quase um genocídio' nas ações de combate à Covid-19

247 - O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro afirmou que fraudes envolvendo desvios de dinheiro público da saúde, que deveriam ser aplicados em ações de combate ao novo coronavírus, 'são quase como um genocídio'. A entrevista foi concedida à Globonews.

"Ver situações que podem envolver desvios de recursos públicos para a compra de equipamentos ou material para salvar vidas, o desvio desse tipo de recurso, não vou dizer que é um crime lesa a pátria, é quase um crime de genocídio. Você deixar as pessoas ao desamparo, aproveitando a fragilidade e a vulnerabilidade do sistema de controle, ou dessa urgência decorrente da pandemia para ter esse tipo de comportamento. Vejo com grande pesar", afirmou.

"Por mais lamentável que seja, eles nos dão uma lição importante combater a corrupção. Nos ensina a estar sempre vigilantes ao comportamento dos nossos governantes e agentes públicos. A população tem que ser fiscal do comportamento dos servidores públicos", acrescentou.

