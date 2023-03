Morre a socióloga e pesquisadora Alzira Alves de Abreu

Apoie o 247

247 — A socióloga e pesquisadora Alzira Alves de Abreu morreu, aos 86 anos, no último dia 5 de março. Ela era pesquisadora da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas (FGV CPDOC) desde 1975.

Ela coordenou a pesquisa Temática do Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro e foi coordenadora geral do CPDOC, entre 1985 e 1989, e diretora entre 1990 e 1994. Ela se formou em História e Geografia na Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi), em 1958, e concluiu seu doutorado em Sociologia pela Universidade Paris V-Sorbonne, em 1975.

Em nota, a FGV afirmou que “presta as mais sinceras condolências e solidariedade aos familiares e amigos”.

Durante seus anos na FGV CPDOC, Alzira liderou vários projetos importantes na área de Ciências Sociais, incluindo a atualização do Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro e Brasil em Transição: um balanço do final do século XX. Além disso, ela coordenou um estudo sobre a história e atuação da mídia no Brasil nas últimas décadas, que resultou na publicação de trabalhos como A imprensa em transição: o jornalismo brasileiro nos anos 50.

“Perdemos uma das maiores formadoras e pesquisadores do Brasil. Alzira Alves de Abreu formou-se em História na antiga FnFi, em 1958, dedicou-se aos temas sobre o subdesenvolvimento, industrialização, movimento operário e dependência”, disse Chico Teixeira, professor de História da UFRJ.

“Participou ativamente dos movimentos pela Soberania Nacional e o fim das desigualdades sociais, inclusive no ISEB. Fez seu doutorado na Universidade de Paris, foi uma das criadoras, ao lado de Celina Vargas do Amaral Peixoto, do CPDOC e organizadora, ao lado de Israel Beloch, do monumental ‘Dicionário Bio-Historiográfico Brasileiro’. Todos nós Historiadores e Cientistas Sociais devemos muito ao trabalho organizativo, aglutinativo e criativo de Alzira Alves. Sentiremos falta de sua convivência valorosa e risonha”, continuou.

