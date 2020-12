Morre Kjeld Jakobsen, histórico militante da CUT e do PT

Morreu na madrugada deste sábado o histórico militante da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e do Partido dos Trabalhadores (PT), Kjeld Jakobsen. Também atuante na Fundação Perseu Abramo, foi o coordenador executivo do Comitê Internacional Lula Livre, presidido pelo ex-chanceler Celso Amorim edit

247 - "Um cidadão do mundo, grande companheiro de luta", como diz a CUT edm nota oficial, morreu na madrugada deste sábado Kjeld Jakobsen, histórico militante da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e do Partido dos Trabalhadores (PT). Em ambas as organizações, atuou como dirigente internacionalista.

Kjeld atuou também na Fundação Perseu Abramo e desde 2018, foi o coordenador executivo do Comitê Internacional Lula Livre, presidido pelo ex-chanceler Celso Amorim.

Kjeld deixa um legado inestimável ao movimento sindical, à CUT e a todos que sonham e lutam por um Brasil mais democrático, justo e inclusivo, escreve o presidente da central sindical, Sérgio Nobre.

O conhecimento liberta. Saiba mais