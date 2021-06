Morre paciente da Covid-19 com suspeita de fungo negro em Campo Grande

Um paciente de 71 anos com Covid-19 morreu nesta quarta-feira, 2, com suspeita de fungo negro. Ele estava internado com quadro grave, no Hospital Adventista do Pênfigo, em Campo Grande (MS) edit

covid247 - Um paciente de 71 anos com Covid-19 morreu nesta quarta-feira, 2, com suspeita de fungo negro. Ele estava internado com quadro grave, no Hospital Adventista do Pênfigo, em Campo Grande (MS).

Ele começou a apresentar os sintomas do fungo negro no olho esquerdo quando já estava hospitalizado para tratar do novo coronvírus. Entre os sintomas estão hemorragia, lesão e inchaço.

O primeiro caso suspeito foi relatado na última segunda-feira, 31, quando o CIEVS (Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde) recebeu notificação de Campo Grande sobre um caso suspeito de fungo negro.

No início de maio, médicos na Índia começaram a registrar aumento de casos do fungo negro, a mucormicose, uma infecção rara. Os infectados eram pacientes com coronavírus ou que tinham se recuperado da doença recentemente.

A mucormicose é causada pela exposição a um tipo de fungo encontrado no solo, plantas, esterco e frutas e vegetais em decomposição. No organismo humano, o fungo pode afetar os seios da face, o cérebro e os pulmões, podendo ser letal em diabéticos ou em pacientes com o sistema imunológico debilitado.

Especialistas acreditam que a doença, que tem uma taxa de mortalidade de 50%, pode ser causada pelo uso de esteroides, muito utilizado para a recuperação de doentes com casos graves da Covid-19.

Os medicamentos reduzem a imunidade e causam um aumento das taxas glicêmicas no sangue, criando um ambiente propício para a infecção fúngica.

Pacientes infectados pelo fungo geralmente apresentam sintomas como sangramentos nasais e nos olhos, dor no olho, queda das pálpebras e manchas pretas no nariz. O agravamento do quadro pode levar à perda de visão.

Quando os pacientes chegam ao hospital com quadro da doença já avançado, médicos estão removendo cirurgicamente o olho para evitar que a infecção afete o cérebro. O único remédio efetivo contra a doença é uma injeção que custa cerca de R$ 251, tendo que ser aplicada diariamente por oito semanas.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.