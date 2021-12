Morre Sérgio Rubens, vice-presidente nacional do PCdoB

Apoie o 247

Do portal Vermelho - Sérgio Rubens faleceu na noite deste domingo (5) por complicações cardíacas. Após sofrer um aneurisma, chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu a uma parada cardíaca. Militante histórico da luta revolucionária no Brasil, atuou no Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR8) de onde se originou o Partido Pátria Livre (PPL), que em 2019 se incorporou às fileiras do PCdoB.

Neste processo, a atuação de Sérgio Rubens foi fundamental assim como nos dois anos posteriores em que a integração vem se consolidando. Ao se pronunciar durante o 15º Congresso do PCdoB, realizado há pouco mais de dois meses, Sérgio Rubens afirmou: “O caminho é feito à medida que a gente caminha – não há uma estrada preestabelecida. Mas a integração está caminhando velozmente”.

Em seu comunicado, a presidenta do PCdoB afirma que “perdemos um grande brasileiro e um revolucionário de estatura elevada”. Luciana Santos ressalta o papel de Sérgio Rubens ao tomar a “decisão histórica ao promover a união de forças entre o PPL e o PCdoB” para enfrentar as graves ameaças decorrentes da eleição de Jair Bolsonaro em 2018. “Seu exemplo de compromisso e dedicação sem limite ao Partido, ao Brasil, ao povo ficará para sempre em nosso coletivo militante. Foi de uma lealdade irretocável, e de uma generosidade que nos alimentava de valores revolucionários elevados”, afirma a dirigente comunista, que destaca ainda a elevada cultura de Sérgio Rubens e sua predileção especial pelo cinema, que para ele “tem o grande papel de descortinar horizontes de liberdade e de impulsionar projetos políticos de transformação”.

Leia abaixo a íntegra da nota

PCdoB e o Brasil perdem Sérgio Rubens

É com o coração atravessado de dor e tristeza que comunicamos o falecimento de Sérgio Rubens de Araújo Torres, vice-presidente e membro do núcleo dirigente do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), ocorrido na noite deste domingo (5). Perdemos um grande brasileiro e um revolucionário de estatura elevada.

Sérgio Rubens tem uma trajetória de décadas de militância e liderança, que vem do lendário Movimento Revolucionário Oito de Outubro (MR-8) e de seu sucedâneo, o Partido Pátria Livre (PPL), até chegar, com muita honra, ao PCdoB, em 2019.

Diante das graves ameaças advindas da vitória da extrema-direita em 2018, Sérgio Rubens tomou uma decisão histórica ao promover a união de forças entre o PPL e o PCdoB. Decisão que foi construída harmonicamente entre as direções das duas legendas.

Foi expoente e liderança de primeira grandeza de uma corrente política patriótica, revolucionária e marxista. Sua atuação como dirigente do PCdoB enriqueceu nossa legenda em sagacidade tática, visão estratégica, cultura patriótica e formação teórica marxista.

Seu exemplo de compromisso e dedicação sem limite ao Partido, ao Brasil, ao povo ficará para sempre em nosso coletivo militante. Foi de uma lealdade irretocável, e de uma generosidade que nos alimentava de valores revolucionários elevados.

Homem de cultura densa, amante do cinema, entremeio às suas tarefas gerais complexas, trabalhava com afinco para que os bons filmes pudessem ser assistidos pelo povo. Tinha convicção de que o cinema tem o grande papel de descortinar horizontes de liberdade e de impulsionar projetos políticos de transformação.

São apenas breves referências, sob o impacto da grande dor que sentimos pela morte de Sérgio Rubens. Sua biografia é longa, densa, rica, de amor ao Brasil e ao povo.

A bandeira vermelha de nosso Partido, entrelaçada à bandeira verde amarela de nossa pátria, se curva em honra à memória e ao legado de Sérgio Rubens. Nossos sentimentos afetuosos aos familiares, aos camaradas que com ele lutaram por décadas, ao conjunto de nossa militância e dirigentes que sabem da grande perda que o Brasil e o nosso Partido acabam de sofrer.

Camarada Sérgio Rubens, saberemos honrar seu exemplo de grande revolucionário, saberemos honrar teu rico legado!

Recife, 5 de dezembro de 2021

Luciana Santos

Presidenta do Partido Comunista do Brasil (PCdoB)

