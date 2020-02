Morte de miliciano "robustece" argumentos para federalizar o caso Marielle, diz PGR

PGR estuda a possibilidade de federalizar as investigações do caso Marielle Franco devido a morte do miliciano Adriano da Nóbrega, que faleceu neste final de semana após uma troca de tiros com policias no interior da Bahia. O argumento é que as circunstâncias da morte do miliciano "robustecem" os argumentos pela federalização e "uma maior necessidade de se conduzir uma investigação afastada do estado do Rio” edit

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) estuda a possibilidade de federalizar as investigações do caso Marielle Franco devido a morte do miliciano Adriano da Nóbrega, que faleceu neste final de semana após uma troca de tiros com policias no interior da Bahia. A avaiação é que a morte do milciano "robustece" os argumentos pela federalização do caso Marielle, que está sob os cuidados da polícia do Rio de Janeiro.

Segundo o blog da jornalista Andréia Sadi, a avaliação do procurador-geral, Augusto Aras, “é que a cada fato novo envolvendo personagens ligados ao escritório do crime (que tem entre seus integrantes Ronnie Lessa, acusado de matar a vereadora e o motorista Anderson Gomes) maior a necessidade de se conduzir uma investigação afastada do estado do Rio”.

A possibilidade de federalização, porém, vai de encontro ao desejo da família e de amigos de Marielle, que são contrários a medida. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, já havia desistido da inciativa de tentar federalizar as investigações.

A morte do miliciano, que possuía ligações com o clã Bolsonaro e a possibilidade de que tenha sido eliminado em uma “queima de arquivo”, levaram os procuradores a buscarem mais detalhes sobre as circunstâncias da ocorrência.