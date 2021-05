Morte de Paulo Gustavo gerou onda de críticas a Bolsonaro nas redes sociais

247 - A morte do ator Paulo Gustavo fez com que o tema da saúde, ligado à Covid-19, fosse o mais discutido nas redes sociais na semana passada, correspondendo a 35% das manifestações realizadas entre 1º e 7 de maio. As publicações sobre o ator, cuja morte por Covid provocou comoção nacional, representaram, isoladamente, 24% do total.



De acordo com o levantamento do PAP, mencionado pela jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo, as homenagens ao ator foram, em sua maioria, associadas a críticas a Jair Bolsonaro e à sua política desleixada em relação à epidemia.

Frequentemente, Bolsonaro teve seu nome associado à morte de Paulo Gustavo.

