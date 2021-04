Morte de pessoas abaixo de 70 anos por covid é maioria no país pela 1ª vez

247 - Pela primeira vez desde o início da pandemia do novo coronavírus, o número de mortes de pessoas com menos de 70 anos por causa da covid-19 em um mês superou a de doentes a partir dessa idade no Brasil. Isso ocorreu em março deste ano, quando 55,5% dos óbitos registrados foram de pessoas de faixas etárias mais jovens. A reportagem é do portal UOL.

Os dados por idade foram levantados junto aos cartórios de registro civil, responsáveis pelas certidões de óbitos no país. As informações constam no portal da transparência da Arpen-Brasil (Associação Brasileira de Registradores de Pessoas Naturais).

Em março, os cartórios registaram 77.202 mortes, recorde até aqui na pandemia, em dados inseridos no sistema até a tarde de ontem. Desse total, 33.975 foram de pessoas com 70 anos ou mais (ou 44%). Nos 12 meses anteriores, essa média variou de 50,5% (em abril de 2020) a 57% (outubro de 2020), mas sempre sendo a maioria dos óbitos.

Segundo a reportagem, a mudança de perfil é em decorrência da vacinação em larga escala da terceira idade e de que a variante de Manaus tem capacidade de infectar mais jovens.

