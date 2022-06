Morte de sogro faz Simone Tebet cancelar agenda no Rio Grande do Sul

Apoie o 247

247 - A senadora e pré-candidata à Presidência Simone Tebet (MDB-MS) cancelou a agenda pública que teria nesta quinta-feira (2) em função da morte do sogro, Agostinho Rocha Segura, de 80 anos. Tebet, que viajaria esta noite para o município de Esteio, no Rio Grande do Sul, para discutir assuntos relacionados às eleições de outubro, retornou ao Mato Grosso do Sul para acompanhar o funeral.

De acordo com o site Midiamax, Agostino sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), na sexta-feira (27), e estava internado no Hospital da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) de Três Lagoas, onde veio a falecer nesta manhã.

Agostino deixa a ex-esposa Lurdes Barbosa Rocha e os filhos, Léa, Luciana e o deputado estadual (MDB), Eduardo Rocha, marido da parlamentar e secretário de Governo do Mato Grosso do Sul, além de cinco netos.

O velório está marcado para a sexta-feira (3), às 7h, na Capela da Funerária Cardassi, e o funeral acontecerá às 10h, no Cemitério Municipal de Três Lagoas.

