Mortes de jovens e adultos pela covid sobem 35%

247 - O percentual de pessoas jovens e adultas abaixo de 60 anos que morrem de covid-19 em março deste ano é o pior da pandemia até agora no Brasil.

Neste mês, o percentual de pessoas que morreram sem atingir os 60 anos saltou 35% em relação ao registrado no ano passado. Em 2020, os óbitos entre a faixa etária até 59 anos representavam 22,9% do total pela covid-19. Em março, passaram a representar 31% do total. A tendência é de alta, o que deve se ampliar com o avanço da vacinação entre os idosos, informa o UOL.

Os maiores aumentos em termos proporcionais ocorreram na faixa de 30 a 39 —que no ano passado respondia por 2,8% das mortes com covid-19 e, neste mês, já representam 4,4%—; e entre 40 e 49 anos, no qual o percentual subiu de 6,2% para 9,2% no mesmo período. A quantidade de óbitos entre crianças e adolescentes permanece praticamente estável e não alcança nem 1% dos casos.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.