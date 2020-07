Motoboy desabafa: você sabe a tortura que é carregar comida nas costas e sentir fome?

O entregador Paulo Lima denunciou em vídeo todo o descaso dos aplicativos com a categoria dos motoboys. Segundo o trabalhador , os responsáveis pelos aplicativos adotaram a prática do “abandono” edit

247 - O entregador Paulo Lima denunciou em vídeo publicado no portal The Intercept todo o descaso dos responsáveis pelos aplicativos de entrega com a categoria dos motoboys. Segundo o trabalhador, os aplicativos adotaram a prática do “abandono”.

Lima e outros milhares de motoboys irão aderir à greve dos trabalhadores de aplicativos de entrega nesta quarta-feira (1), que reivindica vínculo trabalhista com os aplicativos e proteção para trabalharem com segurança.

