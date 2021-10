Motorista de aplicativo é espancado depois de demora e discussão com passageira

Apoie o 247

Por Cleomar Almeida, Metrópoles - Um motorista de aplicativo de 68 anos foi espancado depois de discutir com uma passageira por causa da demora para chegar ao local de embarque e desistir da corrida, em Goiânia. As agressões foram registradas por vídeo gravado por câmera de segurança do posto de gasolina onde estavam ele e mulher.

De acordo com a Polícia Civil de Goiás, a confusão ocorreu no sábado (16/10). A passageira e o marido dela foram presos por suspeita de lesão corporal grave contra o motorista. Segundo a investigação, o idoso foi levado a um hospital com um pulmão perfurado, luxação na cabeça, uma costela quebrada e crise de convulsão.

O delegado Eduardo Carrara disse que o marido foi ao local para tirar satisfação com o motorista por causa da discussão. A mulher contou à polícia que foi ofendida pelo condutor durante o bate-boca.

