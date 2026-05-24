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      Motta levará a Lula plano para votar fim da escala 6x1 na quinta-feira

      Texto ainda passa por ajustes e pode ter uma fase de adaptação para reduzir impactos sobre setores afetados

      Hugo Motta (Foto: Kayo Magalhaes/Câmara dos Deputados)
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      247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), pretende fechar a articulação política para votar, na quinta-feira (28), a proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala de trabalho 6x1. A estratégia em discussão prevê que o texto, ainda sujeito a ajustes, seja aprovado no mesmo dia pela comissão especial e pelo plenário da Casa, em dois turnos.

      As informações são da CNN Brasil. A negociação em torno da PEC estará entre os temas da reunião entre Motta e o presidente Lula, marcada para a manhã desta segunda-feira (25), a pedido do presidente.

      Um dos pontos centrais da conversa será a definição de uma regra de transição para a implementação da mudança. A medida é vista, em setores empresariais, como uma forma de reduzir o impacto da PEC sobre setores econômicos diretamente afetados pelo fim da jornada com seis dias de trabalho e um de descanso.

      Entre as alternativas em discussão, estão propostas que preveem a aplicação progressiva da nova regra em prazos que variam de três a cinco anos. O plano do governo, segundo a reportagem, é tentar encurtar esse período.

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